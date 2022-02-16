"Мы хорошо подготовились и дадим бой": свердловские коммунисты подают в суд на МОБ

В свердловском КПРФ заявили, что подают в суд на министерство общественной безопасности региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении партии, 7 февраля коммунисты направили уведомление о проведении праздничного митинга в честь 23 февраля, но снова получили отказ от МОБ со ссылкой на пандемию. В КПРФ отметили, что уже третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, при этом для других партий таких ограничений нет.

В результате сегодня организатор мероприятия и по совместительству кандидат в депутаты Екатеринбургской городской думы Виталий Ряписов подал исковое заявление в суд в адрес министерства общественной безопасности Свердловской области.

"Мы хорошо подготовились и дадим бой в суде. Победа здравого смысла обязательно состоится!", - пообещал глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Напомним, что в январе МОБ Свердловской области отказало в проведении пикета в защиту Ивачева, которого пытались через суд лишить мандата депутата заксобрания региона.