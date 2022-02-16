На Южном Урале ребенка госпитализировали после нападения стаи собак

В Коркино прокуратура организовала проверку по факту нападения стаи собак на 11-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали.

В ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц по исполнению законодательства при обращении с безнадзорными животными. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.

Напомним, в Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака. 13 февраля в Челябинске бездомная собака укусила за лицо 12-летнего мальчика.