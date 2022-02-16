Мэрия Екатеринбурга заплатит местной жительнице 80 тысяч за травму на гололедице

Администрация Екатеринбурга выплатит местной жительнице компенсацию морального вреда за травму, полученную в результате падения на скользком участке дороги. Упав, женщина сломала руку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 17 февраля прошлого года екатеринбурженка 1983 г.р. гуляла с собакой в лесопарке напротив дома №18 по ул. Анатолия Муранова. Переходя дорогу, женщина поскользнулась и упала, получив перелом. Она подала исковое заявление в суд в отношении мэрии с требованием возмещения компенсации.

В ходе судебного заседания администрация исковые требования не признала, заявив, что спорный участок дороги не находится в ведении муниципалитета. Однако прокурором было дано заключение о доказанности вины администрации, поскольку именно она несет ответственность за осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

В связи с этим Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, согласившись с заключением прокурора, поручил администрации выплатить местной жительнице 80 тыс. рублей в виде моральной компенсации, а также сумму судебных расходов в размере 2,2 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.