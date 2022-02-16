Российские биатлонистки завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонистки завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина с одним штрафным кругом проиграли только сборной Швеции. Третьими стали представительницы Германии.

СЕРЕБРО! Нигматуллина отстояла серебро 🥈😍



Казакевич хорошо начала, Резцова размотала Вирер, Миронова ушла на круг, но исправилась на лыжне, а Ульяна никому не отдала нашу медаль! ДААА!



Молодцы, девчонки! 👏 pic.twitter.com/uDKY8NzYNW — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Напомним, что до этого российские биатлонисты на соревнованиях в Китае завоевали три бронзовые медали: в смешанной эстафете, в мужской гонке преследования и мужской эстафете.