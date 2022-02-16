"Жить хочется": Онищенко ответил на вопрос о том, почему коронавирус мутирует

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что люди не смогут справиться с законами эволюции, благодаря которым появляются новые мутации вирусов.

"Жить хочется", - ответил Онищенко на вопрос о том, почему коронавирус постоянно мутирует.

"Сейчас вирус живет только в людях, хотя пришел к нам из природного очага. И не надо зацикливаться на коронавирусе. Не будет его – будет другой. Это законы эволюции, и они существуют гораздо дольше, чем человек стал все это оценивать, прогнозировать, вырабатывать меры и создавать вакцины", - сказал эксперт журналистам.

При этом он отметил, что в случае с коронавирусом появление новых штаммов зависит все-таки от самих людей. "Если бы мы интенсивно прививались, мы бы не дали развернуться короне. "Омикрон" пришел из Южной Африки. Там нет системной работы по вакцинации, поэтому и берутся оттуда генетические мутации, а не из Китая", - говорит эксперт. Он добавил, что "природа решила нам помочь, но дорогой ценой: "В целом сейчас все равно умирает больше людей, чем при других штаммах".