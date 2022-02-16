Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу о взятках Белозерцеву

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю. Он обвиняется в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Защита будет обжаловать решение суда, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бизнесмен страдает от сердечной недостаточности.

В декабре член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина заявила, что Шпигель нуждается в постоянной паллиативной помощи. Согласно другому заключению, Шпигелю из-за его проблем со здоровьем необходимо постоянное дежурство врачей-реаниматологов.