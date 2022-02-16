16 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Ямальские олени, оленина, колбаса (2015) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор: колбасу и мясные консервы подделывают чаще всего

В 2021 году специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области было проверено более 48 тонн мясной продукции.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, забраковано 8,7 тонн, или 17,9% от общего числа исследованных проб. В частности, мясная продукция браковалась из-за несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества. Кроме этого, брак выявлялся по причине нарушений правил маркировки, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также по причине фальсификации.

По данным свердловского Роспотребнадзора, наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия. Речь идет о несанкционированных включениях – соевого белка, животного белка, каррагинана и других, а также замене мясного сырья на мясо птицы. Кроме этого, часто подделывают мясные консервы – в них находят каррагинан, субпродукты, растительный текстурированный белок, клетки камеди, грубую соединительную ткань, хрящи, сухожилия, крупные кровеносные сосуды и многое другое.

Информация о несоответствующей продукции направлена в адрес изготовителей и поставщиков для проверки достоверности, а также в органы Роспотребнадзора по месту их нахождения для принятия мер. Как заверили в ведомстве, контроль за качеством и безопасностью мяса и мясной продукции на территории области продолжается.

Теги: колбаса, консервы, подделка, Роспотребнадзор



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