Украинские власти назвали условия проведения референдума по Минским соглашениям

Проведение референдума на Украине по Минским соглашениям возможно только в том случае, если все остальные инструменты будут исчерпаны, заявила украинский вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по Минским соглашениям надо провести всеукраинский референдум. Российские власти выступали против, поскольку соглашения не предусматривают никакого референдума, тем более без участия ЛНР и ДНР.