Забайкальскому депутату, призвавшему "ставить к стенке" зоозащитников, вынесли порицание

Заксобрание Забайкальского края на пленарном заседании вынесло порицание депутату Александру Михайлову, который предложил расстреливать бездомных собак и вступающихся за них зоозащитников.

Комиссия по регламенту и вопросам депутатской этики пришла к выводу, что высказывания Михайлова противоречат моральным принципам милосердия, толерантности и уважения к другим людям, сообщил председатель ЗС Юрий Кон.

Он добавил, что обращения граждан в связи с заявлением Михайлова продолжают поступать с территории всей России. Также прокурор Забайкалья Максим Ершов попросил дать оценку высказываниям депутата, передает РИА Новости.

Напомним, Михайлов ("Партия пенсионеров", РППСС) после трагедии в поселке Домна предложил расстреливать бездомных собак и вступающихся за них зоозащитников. В действиях последних он увидел иностранный план по развалу России и предложил "ставить их к стенке".

"Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне - ставить к стенке", - заявил Михайлов.