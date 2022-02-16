ФАС возбудила дело в отношении "Сургутнефтегаза"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нефтяной компании "Сургутнефтегаз" из-за "уклонения от заключения договоров на поставки автомобильных бензинов".

ФАС выяснила, что "Сургутнефтегаз" занял доминирующее положение на оптовом рынке бензина в ряде северо-западных регионов: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

"Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов, - говорится в сообщении службы. - Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах".

По мнению антимонопольщиков, для нефтяных компаний "насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками, особенно учитывая, что предпосылки для этого существуют".

В ФАС напомнили, что правительство из всех сил старается, компенсирует нефтяникам потери из-за разницы цен на внутреннем и экспортном рынках за счет демпфера.

Служба ранее вынесла "Сургутнефтегазу" предупреждение", которое было проигнорировано, поэтому ФАС возбудила дело.