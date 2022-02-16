Яндекс GO опроверг слова Свердловского РЭО о вывозе водителями такси опасных медицинских отходов

Сервис такси-услуг ЯндексGO опроверг свою причастно к вывозу опасных медицинских отходов по Екатеринбургу и Белоярскому. Обвинения высказали специалисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО).

Напомним, что по информации РЭО, опасные отходы класса Б и В (желтые и красные пакеты) фирмы "УМПО", "Энерго" и "Экма-Конфи" перекладывают в обычные черные мусорные пакеты и белые боксы, после чего свозят на мусорный полигон в Белоярский. При этом, опасные и заразные отходы они забирают на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям. В том числе, организацией был замечен автомобиль "Яндекс такси", который по мнению РЭО, после транспортировки мусора уезжал на заказы.

"Мы не оказываем услуги по вывозу медицинских отходов – информация о том, что такие грузы отвозили на автомобиле, подключенном к сервису, не соответствует действительности. Автомобиль, замеченный за вывозом отходов, уже давно не выполняет заказы сервиса. По словам водителя, который ранее сотрудничал с нами, он продал это авто в декабре 2021 года, но не снял брендированную оклейку", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Яндекс GO.

Напомним, по заверениям специалистов РЭО, все фирмы, занимающиеся утилизацией медотходов, якобы принадлежат одному лицу - Александру Дудину, и на данный момент сотрудники организации уже собрали доказательства вероятных нарушений. Свердловское отделение РЭО обратилось в прокуратуру Екатеринбурга для приостановки деятельности компаний, проведения проверки и привлечения виновных к ответственности.

В РЭО считают, что муниципалитетам может грозить вспышка инфекционных заболеваний и большие экологические проблемы.