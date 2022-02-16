16 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Уралмаш (2020) | Фото: Накануне.RU

На крыше гаража в Челябинской области нашли патроны и тротиловую шашку

В Челябинской области на крыше гаража нашли сверток с патронами и тротиловой шашкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в селе Травники под Чебаркулем. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН "Атом". В свертке были пистолетные патроны и 200-граммовая тротиловая шашка.

Известно, что они принадлежали бывшему сторожу гаража, который умер в 2020 года. Однако владельцем оружия мужчина не был, документов на хранение, ношение или его приобретение ему не выдавалось.

Находки направил на дальнейшее исследование.

Теги: патроны, тротиловая шашка, гараж,



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