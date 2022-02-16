На крыше гаража в Челябинской области нашли патроны и тротиловую шашку

В Челябинской области на крыше гаража нашли сверток с патронами и тротиловой шашкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в селе Травники под Чебаркулем. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН "Атом". В свертке были пистолетные патроны и 200-граммовая тротиловая шашка.

Известно, что они принадлежали бывшему сторожу гаража, который умер в 2020 года. Однако владельцем оружия мужчина не был, документов на хранение, ношение или его приобретение ему не выдавалось.

Находки направил на дальнейшее исследование.