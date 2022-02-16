Оправдательный приговор экс-полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании отменен

Уголовное дело экс-полицейских из Екатеринбурга, оправданных по обвинению в изнасиловании, будет рассмотрено заново.

Напомним, что бывших силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле 2020 года Ленинский районный суд приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание всех троих отправили в колонию общего режима, однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию. В результате в ноябре прошлого года экс-полицейских оправдали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, прокуратура подала апелляционное представление, а юрист потерпевший – жалобу на оправдательный приговор. Сегодня их рассмотрели в закрытом заседании.

"Рассмотрев доводы апелляционной жалобы и представления прокурора, заслушав мнения сторон, суд постановил отменить в отношении Бессарабова, Мустафина и Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга", - рассказали в облсуде.

Там уточнили, что дело будет вновь рассмотрено уже иным составом суда. Дата заседания пока не определена.