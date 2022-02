Захарова: "Огласите график наших "вторжений" на год – хочется спланировать отпуск"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала многочисленные публикации американских и британских СМИ о точном времени "вторжения" России на территорию Украины.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и тд - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, накануне британский таблоид The Sun указал точное время (три часа нови 16 февраля) перехода российскими войсками границ Украины. А когда этого не произошло – отредактировал свою публикацию без извинений перед российской стороной и своими читателями, которые были дезинформированы.