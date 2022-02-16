Тагильчанина, установившего вывеску магазина, осудили за смерть 9-летнего мальчика от удара током

Суд в Нижнем Тагиле признал местного жителя виновным в смерти 9-летнего мальчика от удара током.

Напомним, что трагедия произошла 24 июля в период с 0 час. 1 мин. до 0 час. 40 мин. Во время прогулки ребенок попросил маму купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. На крыльце магазина его, предположительно, ударило током. По информации свидетелей, ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего упал на землю.

"Скорая помощь" доставила мальчика в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. 25 июля ребенку исполнилось бы 10 лет.

Позднее выяснилось, что причиной несчастного случая явились нарушения, допущенные местным жителем при монтаже световой рекламы на фасаде дома. Обвиняемый, по просьбе собственника магазина, установил 30 декабря 2020 года на фасад здания изготовленную им ранее световую рекламную вывеску, но не применил при этом защитное заземление.

Решением суда гражданину назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с взысканием в пользу родственников погибшего моральной компенсации в размере 700 тыс. рублей.