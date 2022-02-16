Тагильчанина, установившего вывеску магазина, осудили за смерть 9-летнего мальчика от удара током

16 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Тагильчанина, установившего вывеску магазина, осудили за смерть 9-летнего мальчика от удара током

Суд в Нижнем Тагиле признал местного жителя виновным в смерти 9-летнего мальчика от удара током.

Напомним, что трагедия произошла 24 июля в период с 0 час. 1 мин. до 0 час. 40 мин. Во время прогулки ребенок попросил маму купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. На крыльце магазина его, предположительно, ударило током. По информации свидетелей, ребенок задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего упал на землю.

"Скорая помощь" доставила мальчика в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. 25 июля ребенку исполнилось бы 10 лет.

Позднее выяснилось, что причиной несчастного случая явились нарушения, допущенные местным жителем при монтаже световой рекламы на фасаде дома. Обвиняемый, по просьбе собственника магазина, установил 30 декабря 2020 года на фасад здания изготовленную им ранее световую рекламную вывеску, но не применил при этом защитное заземление.

Решением суда гражданину назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с взысканием в пользу родственников погибшего моральной компенсации в размере 700 тыс. рублей.

Теги: Нижний Тагил, удар током, кондиционер, смерть, ребенок, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3964

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети