16 Февраля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюменская область попала в список регионов, где в апреле могут начаться лесные пожары

Тюменская область попала в список регионов, где наиболее велика опасность возникновения лесных пожаров в апреле 2022 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Авиалесоохрана".

"В апреле 2022 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа (в южной части Тюменской области)", - говорится в сообщении ведомства.

Также в список попали леса юга и востока Курганской области

Прогноз был составлен на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на декабрь 2021 года и январь 2022 года, данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март и апрель 2022 года , результатов многомерного корреляционного анализа.

Напомним, летом прошлого года на территории Тюменской области произошли масштабные лесные пожары. В результате сгорело 190 тысяч гектаров леса.

Теги: лесные пожары, Авиалесоохрана, реестр пожароопасных территорий



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