В Минтруде считают, что работающие пенсионеры получают в среднем 66 тысяч рублей

Средний совокупный доход работающих пенсионеров в России, включающий пенсию и зарплату, составляет 66 тысяч рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд и Пенсионный фонд.

В министерстве уточнили, что средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров - 14 тысяч рублей.

Как отметили в министерстве, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тысяч рублей. В декабре 2021 года средняя пенсия в России достигала 15,8 тысячи рублей. С учетом реальной инфляции выплаты сократились на 2,9%.

Напомним, индексацию работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Госдума в прошлом году рассмотрела сразу три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам, и все три были отклонены.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин подсчитал, что правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб. из-за того, что пенсии у россиян некорректно индексируются в соответствии с темпами инфляции - существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции.