16 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бездомная собака укусила за лицо ребенка

В Челябинске СК проводит проверку по информации о нападении бродячей собаки на 12-летнего мальчика.

По предварительным данным, инцидент произошел 13 февраля. Мальчик находился с друзьями на детской площадке, к нему подбежала бездомная собака и укусила за лицо. Ребенка отвезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе проверки будет проверена достоверность информации и обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака.

Теги: ребенок, СК, собака, проверка,



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