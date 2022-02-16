В Челябинске бездомная собака укусила за лицо ребенка

В Челябинске СК проводит проверку по информации о нападении бродячей собаки на 12-летнего мальчика.

По предварительным данным, инцидент произошел 13 февраля. Мальчик находился с друзьями на детской площадке, к нему подбежала бездомная собака и укусила за лицо. Ребенка отвезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе проверки будет проверена достоверность информации и обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака.