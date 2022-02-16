16 Февраля 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме назвали "отличниками" закона о "приземлении" компании Apple и Spotify

В Госдуме подвели первые итоги действия закона о "приземлении" в России иностранных IT-гигантов.

"У нас есть отличники — компании, которые полностью выполнили требования закона (Apple, Spotify), есть даже компании, которые проявили инициативу и, не попав в первый список Роскомнадзора, открыли представительства на территории РФ (Wargaming, AliExpress). Но есть также компании, которые выполнили требования закона только частично или вообще продолжают раздумья. Надеюсь, после нашего сегодняшнего конструктивного диалога мы увидим новых "приземлившихся", — заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин при этом пригрозил компаниям, которые не начали исполнять закон: санкции в отношении них ведомство рассмотрит до конца месяца.

Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 января этого года, владельцы иностранных сайтов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей обязаны открыть в России филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Приложения соцсетей.(2021)|Фото: Накануне.RU

Член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщил, что компания Zoom направила в Роскомнадзор запрос на регистрацию личного кабинета и тем сам начала процесс приземления в РФ. Из 13 фигурантов списка две иностранных организации выполнили требования закона в полной мере, и семь – частично.

"На мой взгляд, одна из самых эффективных мер [по принуждению к выполнению требований закона] – это запрет на рекламную деятельность. Эта мера в наименьшей степени ущемляет российских пользователей, а компании-нарушители, которые не хотят соблюдать права наших граждан, получат четкий экономический сигнал: не хотите работать цивилизованно – будете терять деньги", - пишет Горелкин в Telegram.

Теги: роскомнадзор, закон о приземлении, it-гиганты



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