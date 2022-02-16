Зюганова выписали из больницы

Лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова выписали из ЦКБ.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - заявил 77-летний глава КПРФ РИА Новости. Он не рассказал, будет ли участвовать в сегодняшнем пленарном заседании Госдумы – втором и последнем в этом месяце.

Напомним, о госпитализации Зюганова с симптомами ОРВИ стало известно 11 февраля. Тогда представители КПРФ заявляли, что у главы партии не коронавирус, просто проявились симптомы ОРВИ, поэтому его решили госпитализировать "для профилактики".

Сейчас в той же больнице находится с коронавирусом и пневмонией лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Хотя его соратники уверяют, что политик в состоянии работать и давать распоряжения, идет на поправку, о сроках его выписки пока никто не говорит.