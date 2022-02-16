16 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев решил лично разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил в своем Instagram, что лично разберется с нападениями подростков-мигрантов, терроризирующих Сортировку. Глава региона обратил внимание на проблему только после избиения 48-летней учительницы Надежды Глазовой и ее 20-летней дочери Полины Мингалевой.

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", потасовка началась в автобусе, где пять подростков начали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, Полина позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила вандалов, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей теперь нужна операция. Девушка получила сотрясение мозга.

"Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают – какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране", - написал губернатор.

Он также попросил граждан, пострадавших от действий банды, писать ему в личные сообщения. "Я разберусь", - пообещал Куйвашев.

В свою очередь комментаторы попросили губернатора заняться не мигрантами, а именно полицией, которая "знает этих подростков" - по словам Куйвашева, но ничего с ними не делает. Некоторые даже отметили, что уже обращались в полицию из-за такого поведения приезжих, однако последние отказывались возбуждать уголовное дело.

Тем временем, как сообщили Накануне.RU в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, одного из подростков - 17-летнего парня уже нашли без личного участия губернатора. В отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Куйвашев, подростки, южане, мигранты, Екатеринбург, избиение, педагог



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