В Москве все дети 6-11 лет переболели коронавирусом, - Гинцбург

Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19.

По этой причине протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно срочно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, среди детей невозможно найти тех, кто бы не переболел коронавирусом. Были идеи искать подходящих для исследований вакцины детей подальше от Москвы, от больших городов, однако это сложно организовать, рассказал Гинцбург.

"Надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ИФ). Это низкий показатель, но тем не менее", - сообщил ученый.

Он отметил, что исследование должно начаться в запланированные сроки – через три недели.

Ранее Гинцбург сообщил, что в стране препаратом "Спутник M" уже привито около 10 тыс. несовершеннолетних старше 12 лет. По данным Минздрава, никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей. Разрешение на это получил центр имени Гамалеи. В исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.