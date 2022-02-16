Екатеринбуржец хотел смыть в унитаз 15 кг конопли, когда к нему пришла полиция

В Екатеринбурге изъята крупная партия конопли. Местный житель вырастил запрещенные растения в съемной квартире и хотел смыть "траву" в унитаз, когда к нему нагрянули полицейские.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали 34-летнего директора местного коммерческого предприятия. "Взяли" мужчину на съемной квартире по улице Рощинская, в реальности же подозреваемый проживает на улице Московская.

"Когда предполагаемый наркодилер понял, что за ним пришли представители МВД, он спешно принял решение избавиться от криминальных вещественных доказательств. Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетела в окно, а то, что осталось, он попытался смыть в узкое отверстие унитаза. Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело легкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и "взяли", - отметил полковник Горелых.

"Проведенная экспертиза показала: то, что не "съела" канализация, "десантировалось" на улицу и хранилось в жилище, является каннабисом общим весом свыше 16 килограмм. Все это смертельное зелье культивировалось в специально оборудованной для этих целей теплице в бочках. За все в этом мире, как известно, приходится платить, за страсть к наркотикам – тем более. Статья 228 УК РФ, по которой территориальным ОВД возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы", - добавил Валерий Горелых.

Всего уралец хотел утопить в унитазе 15 кг "травы". Сам подозреваемый пояснил сыщикам, что вырастил "урожай" в квартире, принадлежащей его знакомой. Коноплю до момента задержания он хранил там же. Сейчас фигурант дела помещен под стражу.