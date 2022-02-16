На многофункциональной ледовой арене, строящейся в Новосибирске, развернули комплекс отделочных работ

На строительстве многофункциональной ледовой арены в Новосибирске развернуты отделочные работы. На двух малых аренах нового спортивного объекта штукатурят стены, укладывают плитки, монтируют инженерные сети и противопожарный водопровод.

Напомним, строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь будут проходить матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч квадратных метров будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

После подключения отопления на малых аренах подрядная организация ООО «ЭлинАльфа» приступила к внутренним работам, уже завезены все необходимые материалы, трудятся отделочники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, на данный момент идет подготовка документов для подключения тепла на основное здание арены, запланированное на начало марта. Также заканчивается остекление основной арены, смонтировано более 94% витражей, до конца недели будут установлены оставшиеся стеклопакеты, которые были дополнительно доставлены на объект взамен бракованных и поврежденных при транспортировке.

В ускоренном темпе строители продолжают возводить внутри здания перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляции, канализации, отопления, слаботочные системы, приступили к укладке керамогранита. Стоит особо отметить, что на объекте ведется ежедневный мониторинг строительства, ход работ детально обсуждается в ходе еженедельного оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Все работы на объекте находятся на постоянном контроле правительства региона.

