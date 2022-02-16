Минобороны РФ вывезло из Крыма танки и другую технику, участвовавшую в учениях

Минобороны России показало кадры оправки железнодорожных составов с танками и другой техникой из Крыма в места постоянной дислокации в южном военном округе. На ж/д платформах Керченский пролив по Крымскому мосту минувшей ночью пересекли танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, сообщили в оборонном ведомстве.

Также с полуострова выводятся подразделения, принимавшие участие в учениях.

Накануне стало известно о выводе из Белоруссии подразделений российских военных, принимавших участие в учениях Союзного государства "Союзная решимость-2022".