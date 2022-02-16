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Происшествия Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени ужесточён приговор участнику VIP-охоты на беременную лосиху

Тюменский областной суд изменил приговор одному из участников VIP-охоты на беременную лосиху Николаю Бабкевичу, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Приговор Тюменского районного суда изменён. Николай Бабкевич наказан тремя годами колонии-поселения с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с охотой", - говорится в сообщении.

Напомним, незаконная охота произошла 21 апреля 2020 г. в окрестностях деревни Кулига-2. Группа VIP-охотников состояла из высокопоставленных бывших и действующих чиновников, в их числе были и бывший госинспектор охотнадзора Николай Бабкевич с якобы экс-депутатом гордумы и бывшим замглавы Тюмени Николаем Романовым (он, к слову, позже из дела "исчез"). Согласно данным Госохотдепартамента, участники охоты ездили по лесу на квадроциклах, были в масках-подшлемниках.

Инспекторы поехали по их следам в лес и примерно в пяти километрах от Кулиги-2 обнаружили головы, шкуры и потроха двух лосей. Одна лосиха была с эмбрионом, на днях должна была родить. Полиция провела осмотр места незаконного отстрела и обыск у Бабкевича с изъятием оружия, квадроциклов, патронов, одежды, телефона, раций, навигаторов. Мясо было найдено в кофрах квадроциклов. На "квадриках" были следы крови, в одной из шкур нашли пулю. Оружие изъяли при обыске дома у Бабкевича.

Уголовное дело Бабкевича, которому вменяли "Незаконную охоту с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб", рассмотрел Тюменский районный суд. Двух заседаний хватило, чтобы вынести решение об отказе в прекращении дела и назначении судебного штрафа.

Теги: Николай Бабкевич, Николай Романов, лосиха, беременность, суд, приговор



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