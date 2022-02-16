В "Кольцово" на время реконструкции закрыли выход из международного терминала

В международном аэропорту "Кольцово" временно перекроют выход из терминала международных линий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово", решение связано с предстоящей реконструкцией аэропорта. В зале прилета международных линий уже ведутся работы.

"Встретить прилетевших международными рейсами в самом терминале теперь можно в зоне слева от входа в терминал МВЛ. Зал вылета международных линий и терминал внутренних авиалиний работают без изменений", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что реконструкция подразумевает расширение площади екатеринбургского аэропорта на 14 тыс. кв. м.