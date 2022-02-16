16 Февраля 2022
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Общество В России
Семен Слепаков (2022) | Фото: YouTube

Слепаков выпустил песню про вакцины и страдающих от выбора россиян

Песня юмориста Семена Слепакова "Или нет…" попала в лидеры трендов русскоязычного сегмента YouTube, набрав более 500 тыс. просмотров (и 38 тыс. лайков) за 15 часов.

Композиция Семена Слепакова и Джавида Курбанова является пародией на все жаркие дискуссии в обществе по поводу вакцинации и QR-кодов. Примечательно, что в комментариях на YouTube объявились критики, обвинившие Слепакова в продажности, причем одни считают, что он продался антипрививочникам, другие – властям.

"Сколько ему заплатили за пропаганду вакцины, интересно", - пишет пользователь с ником Cheburechek. "Блеют бараны "или нееет". Они-же "антипрививочники". Нормально хоть заплатили?" – спрашивает Anders Sart. В одном публика сошлась – реклама известного бренда виски в кадре не прошла незамеченной.

Пользователь Zema RU пишет: "Сколько людей, столько и мнений, я останусь при своем. Кто-то ниже писал, что Семен классный сатирик, и это совершенно верно. Этой песней простебал все мнения сразу".

Лирический герой песни – охранник мэрии Пятигорска – мучается выбором: поставить прививку от коронавируса или нет. Звучат все основные аргументы и контраргументы, которые можно услышать из уст любого россиянина: Слепаков поет про побочки прививок, "сам Путин ставил прививку", "прививка не защищает от заражения" и введение QR-кодов. Персонажу Слепакова, исполняющему песню в баре, поддакивают "типичные россияне", которые также мучаются выбором.

Теги: семен слепаков, вакцнация, россияне, клип



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