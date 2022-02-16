16 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
ДТП с участием машины скорой помощи (2022) | Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Челябинске в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГИБДД, авария произошла сегодня ночью на улице Воровского. Водитель скорой помощи Ford Transit столкнулся с Mitsubishi Lancer. После удара "скорая" врезалась в стоящий автомобиль ГАЗ.

В ДТП пострадали пассажиры автомобиля скорой помощи – 24-летний мужчина и две женщины 30 и 27 лет. Мужчина госпитализирован.

ДТП с участием машины скорой помощи(2022)|Фото: ГИБДД Челябинска

Теги: ДТП, скорая помощь, авария,



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