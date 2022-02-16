В Челябинске три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Челябинске в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГИБДД, авария произошла сегодня ночью на улице Воровского. Водитель скорой помощи Ford Transit столкнулся с Mitsubishi Lancer. После удара "скорая" врезалась в стоящий автомобиль ГАЗ.

В ДТП пострадали пассажиры автомобиля скорой помощи – 24-летний мужчина и две женщины 30 и 27 лет. Мужчина госпитализирован.