16 Февраля 2022
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ДТП с трамваем. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

В Гортрансе опровергли новость о сходе трамвая в центре Екатеринбурга

Сегодня утром движение к центру Екатеринбурга было парализовано из-за инцидента с участием трамвая 15-го маршрута. Пассажиры и очевидцы, утверждают, что вагон сошел с рельсов, из-за чего спешащим на работу екатеринбуржцам пришлось пересаживаться на другой общественный транспорт.

В Гортрансе Екатеринбурга Накануне.RU не подтвердили данную информацию, сообщив, что трамвай всего лишь наткнулся на препятствие, что и создало затор. После того, как путь был освобожден, оставшиеся пассажиры смогли спокойно отправиться по своим делам.

"Не было никакого схода, был посторонний предмет на рельсах. Вагоны остановились, предмет убрали и вагоны пошли. Была небольшая задержка движения, убрали посторонний предмет и поехали", - сообщили в Гортрансе.

Инцидент произошел на перекрестке 8 Марта с Фурманова.

Напомним, что с недавнего времени проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 32 рублей. При этом, имея проездной, горожане могут свободно пользоваться услугой "Электронный пересадочный проездной": на три вида транспорта (кроме трамвая) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки – 62 рубля.

Теги: Гортранс, трамвай, сход с рельсов, Екатеринбург



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