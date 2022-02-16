16 Февраля 2022
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Спорт За рубежом
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

NYT: В допинг-пробе Валиевой нашли три препарата, в комбинации повышающих выносливость

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три вещества для улучшения работы сердца. Об этом сообщили в американском антидопинговом агентстве (USADA), сообщает The New York Times.

По словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Тайгарт отметил, что эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости и снижение утомляемости, пишет газета.

Ранее глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что запрещенный как допинг препарат триметазидин попал в организм Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Эта версия уже звучала в прессе ранее, при этом источником называли юристов и окружение 15-летней Валиевой. Якобы спортсменка попила из одного стакана с дедушкой, который употреблял какие-то препараты.

Напомним, Валиева была допущена Спортивным арбитражным судом к соревнованиям. Но допуск фигуристки до соревнований не означает, что она не принимала допинг - это будет расследоваться отдельно.

15 февраля Валиева выиграла короткую программу на Играх в Пекине. Спортсменка получила за прокат 82.16 балла и стала первой, несмотря на не очень чистое исполнение самого дорогого прыжка – тройного акселя, он стоял в композиции Валиевой первым. Произвольную программу девушки представят в четверг, 17 февраля.

Результат российской фигуристки будет считаться предварительным, заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. "В четверг напротив результата Валиевой будет стоять звездочка", - цитирует его Regnum. Адамс напомнил, что еще идет расследование, и дело не окончено.

Теги: камила валиева, допинг, олимпиада



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