На Среднем Урале тестируют сервис с консультацией врача по видеосвязи

На Среднем Урале создан сервис, который позволит жителям региона в режиме реального времени получать консультации врача по видеосвязи. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

По его словам, сейчас данный сервис находится на стадии тестирования.

"В ближайшую неделю-полторы мы его сделаем доступным для граждан", - пообещал министр.

Вице-губернатор Павел Креков добавил, что благодаря этому сервису свердловчане получат возможность открывать больничный по видеоконсультации, не посещая поликлинику.

"В ряде случаев не нужно будет выезжать к больному, это рассчитано на тех, кто болеет легко и с минимальной симптоматикой. Введение телеконсультаций должно минимизировать вызов в поликлинику. Но полностью исключить его невозможно, потому что разные организмы, разные реакции", - отметил он.

Напомним, также сегодня Креков заявил, что не считает введение QR-кодов в регионе мерой принуждения к вакцинации от коронавируса.