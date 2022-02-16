16 Февраля 2022
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Свердловский областной онкологический диспансер (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале тестируют сервис с консультацией врача по видеосвязи

На Среднем Урале создан сервис, который позволит жителям региона в режиме реального времени получать консультации врача по видеосвязи. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.
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По его словам, сейчас данный сервис находится на стадии тестирования.

"В ближайшую неделю-полторы мы его сделаем доступным для граждан", - пообещал министр.

Вице-губернатор Павел Креков добавил, что благодаря этому сервису свердловчане получат возможность открывать больничный по видеоконсультации, не посещая поликлинику.

"В ряде случаев не нужно будет выезжать к больному, это рассчитано на тех, кто болеет легко и с минимальной симптоматикой. Введение телеконсультаций должно минимизировать вызов в поликлинику. Но полностью исключить его невозможно, потому что разные организмы, разные реакции", - отметил он.

Напомним, также сегодня Креков заявил, что не считает введение QR-кодов в регионе мерой принуждения к вакцинации от коронавируса.

Теги: врачи, консультации, видео, сервис



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