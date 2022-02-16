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проект Северный обход Перми (2017) | Фото: permkrai.ru

Власти Прикамья планируют строить Северный обход Перми в формате ГЧП

Власти Пермского края рассматривают вариант реализации проекта Северного обхода столицы Прикамья в формате государственно-частного партнерства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Накануне краевое правительство заключило трехстороннее соглашение с компаниями "БТС-Мост" и "Газпромбанк".

Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель Совета директоров "БТС-Мост" Руслан Байсаров и первый вице-президент "Газпромбанк" Алексей Чичканов. Предметом соглашения является намерение сторон развивать сотрудничество по вопросам изучения возможностей реализации инвестиционных проектов в сфере дорог и транспорта с применением механизмов государственно-частного партнерства на территории Пермского края, в том числе проекта по строительству автомобильной дороги "Северный обход Перми".

Напомним, строительство Северного обхода идет в три этапа. На первом будут соединены автодороги Пермь - Березники и Пермь - Ильинский: участок магистрали протяженностью 13 км пройдет от деревни Бобки до точки чуть ниже отворота на Хохловку. Также в этап включено возведение моста через реку Кама протяженностью 2,1 км.

Второй этап станет самым протяженным – 22,5 км. Он соединит первый участок с объездной города Краснокамск с примыканием в районе съезда на ул. Промышленную в центре городского округа. Этап предполагает строительство нескольких мостов и путепроводов, в том числе через железнодорожные пути.

Третий этап представляет собой участок в 19,7 км, соединяющий автодорогу Пермь - Ильинский (ниже отворота на Хохловку) и Красавинский мост.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства Северного обхода составит примерно 18,8 млрд руб.

Теги: Северный обход Перми, проект, строительство



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