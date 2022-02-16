Мэрию Копейска привлекут к ответственности за нарушения при покупке детского сада

УФАС признало нарушение при покупке детского сада с игровой площадкой в Копейске. Нарушения установлены в действиях городской мэрии, управлений образования и по имуществу и "КПД Заказчик", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В конце 2019 года администрация города заключила контракт с "КПД Заказчик" на приобретение помещения для детского сада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадкой на сумму 126 млн рублей.

Мэрия направила в региональный минобр заявку для получения субсидии при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание. Детская игровая площадка была приобретена без проведения конкурентных процедур.

Нарушения выявила контрольно-счетная палата региона. Мэрия обжаловала акт проверки, но суды двух инстанций поддержали позицию КСП.

Теперь нарушители будут привлечены к административной ответственности.