На борьбу с пробками в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга потратят 2 миллиарда

В 2022 году в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга будут бороться с пробками путем строительства и ремонта улиц. На эти нужды, включая строительство двух школ, федеральный и областной бюджет выделит 2 млрд рублей.



В список улиц, где запланированы ремонтные и строительные работы, попали:

улица Лучистая с расширением перекрестков Счастливая – Лучистая, Чемпионов – Лучистая;

улица № 8 в Солнечном на участке от улицы Лучистая до бульвара Золотистый;

участок от улицы Любви до улицы Нескучная;

улица Любви, от улицы Чемпионов до улицы Счастливая,

улица Счастливая от улицы №11 до улицы Любви;

улицы 2-й Новосибирская и Лучистая;

улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей;

улица Хрустальногорская, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской;

улица Евгения Савкова, от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской;

улица Косотурская, от улицы Евгения Савкова до улицы Суходольской;

улица Суходольская от улицы Хрустальногорской до улицы Тенистой;

улица Чкалова, от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Какого рода работы ждут два самых молодых района города, не раскрывается. Ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что по-настоящему проблему с пробками в Академическом должно решить расширение дорог-дублеров, которые в час пик служили бы альтернативой для проезда общественного транспорта.