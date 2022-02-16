16 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
строительство трамвайной линии в Академический (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

На борьбу с пробками в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга потратят 2 миллиарда

В 2022 году в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга будут бороться с пробками путем строительства и ремонта улиц. На эти нужды, включая строительство двух школ, федеральный и областной бюджет выделит 2 млрд рублей.

В список улиц, где запланированы ремонтные и строительные работы, попали:
  • улица Лучистая с расширением перекрестков Счастливая – Лучистая, Чемпионов – Лучистая;
  • улица № 8 в Солнечном на участке от улицы Лучистая до бульвара Золотистый;
  • участок от улицы Любви до улицы Нескучная;
  • улица Любви, от улицы Чемпионов до улицы Счастливая,
  • улица Счастливая от улицы №11 до улицы Любви;
  • улицы 2-й Новосибирская и Лучистая;
  • улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей;
  • улица Хрустальногорская, от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской;
  • улица Евгения Савкова, от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской;
  • улица Косотурская, от улицы Евгения Савкова до улицы Суходольской;
  • улица Суходольская от улицы Хрустальногорской до улицы Тенистой;
  • улица Чкалова, от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Какого рода работы ждут два самых молодых района города, не раскрывается. Ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что по-настоящему проблему с пробками в Академическом должно решить расширение дорог-дублеров, которые в час пик служили бы альтернативой для проезда общественного транспорта.

Теги: ремонт, строительство, улица, дорога, Академический, Солнечный



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