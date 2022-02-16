В Москве нашли брошенных близнецов-младенцев в тяжелом состоянии

В Москве в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружили двух восьмимесячных мальчиков-близнецов, которых, по предварительной информации, некоторое время не кормили. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц.

По данным столичной прокуратуры, родители младенцев ранее уже лишались родительских прав в отношении других своих детей. Надзорное ведомство собирается проверить мать и отца на нарушение законодательства о несовершеннолетних.