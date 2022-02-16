Креков отказался считать QR-коды мерой принуждения к вакцинации

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков не считает введение QR-кодов в регионе мерой принуждения к вакцинации от коронавируса. Такое заявление он сделал на сегодняшнем брифинге.

Напомним, QR-коды для посещения различных общественных мест вводились в регионе прошлой осенью. Ближе к новому году их отменили. По словам свердловских властей, на данный момент возвращать коды они не собираются.

Как сообщил сегодня Креков, даже после отмены QR-кодов уральцы не перестали прививаться от ковида.

"Перестали прививаться – это не совсем так. Допустим, на вчерашний день было привито в общей сложности 7,5 тысяч человек первым и вторым компонентом. Многие шли абсолютно сознательно на этот шаг, и у нас была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. QR-коды находились в ряду достаточно серьезных стимулирующих средств, но не доминировали в этом ряду", - заявил вице-губернатор.

По его словам, на сегодняшний день в области вакцинирована основная часть взрослого населения.

"Сегодня острой необходимости введения QR-кодов, как стимулятора для вакцинирования, просто-напросто не существует. Теперь стоит задача вакцинирования подростков и повторная вакцинация", - добавил Креков.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области пока приостановлен прием заявок на прививки детей от коронавируса. Поступление новой партии детской вакцины в регион ожидается в конце февраля.