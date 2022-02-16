Креков отказался считать QR-коды мерой принуждения к вакцинации

16 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: Накануне.RU

Креков отказался считать QR-коды мерой принуждения к вакцинации

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков не считает введение QR-кодов в регионе мерой принуждения к вакцинации от коронавируса. Такое заявление он сделал на сегодняшнем брифинге.
Читайте также:

Напомним, QR-коды для посещения различных общественных мест вводились в регионе прошлой осенью. Ближе к новому году их отменили. По словам свердловских властей, на данный момент возвращать коды они не собираются.

Как сообщил сегодня Креков, даже после отмены QR-кодов уральцы не перестали прививаться от ковида.

"Перестали прививаться – это не совсем так. Допустим, на вчерашний день было привито в общей сложности 7,5 тысяч человек первым и вторым компонентом. Многие шли абсолютно сознательно на этот шаг, и у нас была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. QR-коды находились в ряду достаточно серьезных стимулирующих средств, но не доминировали в этом ряду", - заявил вице-губернатор.

По его словам, на сегодняшний день в области вакцинирована основная часть взрослого населения.

"Сегодня острой необходимости введения QR-кодов, как стимулятора для вакцинирования, просто-напросто не существует. Теперь стоит задача вакцинирования подростков и повторная вакцинация", - добавил Креков.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области пока приостановлен прием заявок на прививки детей от коронавируса. Поступление новой партии детской вакцины в регион ожидается в конце февраля.

Теги: QR-коды, вакцинация, Креков, прививки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3952

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети