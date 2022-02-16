В детских садах Екатеринбурга стартовали военные игры

Сегодня территорию детских дошкольных учреждений Екатеринбурга начали украшать российскими флагами и плакатами с надписью "Зарница". Воспитанникам старших групп предлагается пройти квест, в конце которого они смогут получить грамоты за участие и небольшие подарки.

Интересным совпадением является то, что только вчера учеников с 7-го по 10-ый класс озадачил внезапный тест "Армия моей страны", который, как позднее выяснилось, должны были выдавать только выпускникам. В анкете было 23 вопроса на знание российской армии и патриотизм в целом. Позже в департаменте образования Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что это был совместный проект школы и военкомата в рамках подготовки мероприятий по патриотическому воспитанию старшеклассников в преддверии 23 февраля.

Также накануне Госдума приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. При этом, в ходе рейтингового голосования был выбран более жесткий вариант КПРФ, предполагающий обращение напрямую президенту, а не в МИД.

В МАДОУ № 559 Накануне.RU сообщили, что никакой привязки к вчерашним событиям "Зарница" не имеет, а само мероприятие уже давно является ежегодным, которое иногда приурочивают к 23 февраля.

"Сегодня в "Зарнице" принимает участие наш микрорайон, улица Посадская, а в следующие дни у нас Заречная, Центр, Заводская и т.д., - рассказывает инструктор по физкультуре МАДОУ № 559 Людмила Шипицына. - Это отдельное мероприятие, но можно его приурочить и ко Дню защитника Отечества. Участвуют подготовительные группы и тут 7 этапов: есть конкурсы на мышление - это загадки, на прыжки, на моторику. В конце награждение и поздравления".

Спортивные игры начинаются в 10.00 и длятся до обеда - пока участники не пройдут все этапы. Так, для МБДОУ №27 (Верх-Исетский район) мероприятие уже стало традицией, посвященной Дню защитника Отечества. На территории детского сада оборудован штаб, где проходит сбор команд, построение и парад военной техники. Каждый этап игры связан с элементами физкультуры, а главной задачей для команды является получение части секретного шифра, которые в конце нужно сложить в слово "Победа" и доставить в штаб.

Даже названия конкурсов поддерживают военную тематику: "Разведка", Саперы", "Строевая подготовка", "Передай срочное донесение", "Доставь бое припасы", "Меткий стрелок", "Военная викторина".

"Вы будущие защитники нашей Родины – России, должны быть смелыми - чтобы не испугаться противника, сильными - чтобы его победить, ловкими - чтобы справиться с трудностями, умными - чтобы правильно обращаться с оружием. Поздравляем вас с началом военно-спортивной игры "Зарница" и желаем всем Побед и мирного неба над головой!" - говорится на сайте детского сада.

"Зарница" для дошкольников в Екатеринбурге проходит с 16 по 22 февраля.