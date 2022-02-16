НАТО в ближайшие годы не планирует принимать новых членов, - Шольц

НАТО не планирует принимать новых членов в ближайшие годы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлер ФРГ подчеркнул, что Североатлантический альянс будет придерживаться подобной политики по крайней мере до конца правления действующих лидеров стран НАТО, пишет Regnum.

Напомним, Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Шольцем, отметил, что Россия не собирается ждать, когда Украина подготовится ко вступлению в НАТО и будет принята в блок.

Ранее замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит, что не будет становиться членом НАТО, то Британия это поддержит. Также после визита Киев канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.