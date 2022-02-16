Минобороны построит на Дальнем Востоке новый радар предупреждения о ракетном нападении

На Дальнем Востоке будет построен новый радар системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Новая радиолокационная станция усилит систему наряду с двумя другими строящимися – в Воркуте и Мурманске. Сейчас уже завершено проектирование новой РЛС, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС РФ Сергея Сучкова.