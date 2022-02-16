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Армия и ВПК Дальневосточный ФО В России
РЛС &quot;Днепр&quot; (2016) | Фото: ss-op.ru

Минобороны построит на Дальнем Востоке новый радар предупреждения о ракетном нападении

На Дальнем Востоке будет построен новый радар системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Новая радиолокационная станция усилит систему наряду с двумя другими строящимися – в Воркуте и Мурманске. Сейчас уже завершено проектирование новой РЛС, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС РФ Сергея Сучкова.

По его словам, до 2030 года планируется также модернизировать ряд РЛС российской системы предупреждения ракетного нападения.

Теги: дальний восток, рлс, ракетное нападение, радар, минобороны



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