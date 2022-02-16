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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале приостановлен прием заявок на вакцинацию детей от ковида

В Свердловской области пока приостановлен прием заявок на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, вакцинация школьников от ковида началась в регионе в конце января. Власти уверяют, что она является исключительно добровольной.

Как рассказал сегодня Креков, в конце месяца на Средний Урал ожидается поступление новой партии детской вакцины.

"У нас сегодня около 15 тысяч родителей, подавших заявки на вакцинацию. Сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам надо удовлетворить те, которые уже отмечены", - сообщил вице-губернатор.

Павел Креков напомнил, что начиная с этого четверга ожидается выход школьников с дистанта.

"Если ситуация будет благоприятной, на следующей неделе будем рассматривать вопрос о возобновлении занятий учащихся средне-специальных учебных заведений – колледжей и училищ. Что касается вузов, они принимают решение по рекомендации своих учредителей – федеральных министерств. Многие уже восстановили очный режим работы", - заключил он.

Теги: дети, ковид, заявки, вакцинация



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