The Sun отредактировала статью о времени "вторжения" России на Украину

Британский таблоид The Sun, который заявил, что "вторжение»" России на Украину состоится в три часа ночи среды, отредактировал свою статью.

В материале отмечается, что ночь на 16 февраля "прошла без происшествий".

"Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным", — говорится в статье.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так — "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".

Как напоминает Regnum, предыдущий "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. При этом в Белом доме называли в качестве даты "нападения" 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать "агрессии" России против Украины в течение всей текущей недели.

Комментируя подобную информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений. Также он рассказал, что Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения на Украину.