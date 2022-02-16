16 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

The Sun отредактировала статью о времени "вторжения" России на Украину

Британский таблоид The Sun, который заявил, что "вторжение»" России на Украину состоится в три часа ночи среды, отредактировал свою статью.

В материале отмечается, что ночь на 16 февраля "прошла без происшествий".

"Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным", — говорится в статье.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так — "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".

Как напоминает Regnum, предыдущий "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. При этом в Белом доме называли в качестве даты "нападения" 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать "агрессии" России против Украины в течение всей текущей недели.

Комментируя подобную информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений. Также он рассказал, что Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения на Украину.

Теги: The Sun, Украина, вторжение



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