16 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, Джастин Трюдо, Конвой свободы (2022) | Фото: Накануне.RU

За поддержку "Конвоя Свободы" в Канаде угрожают штрафами и тюрьмой

Власти Канады объявили о том, что участникам антиправительственных демонстраций запрещается передавать еду или топливо. Нарушителям запрета грозит штраф до пяти тысяч долларов или тюремное заключение на срок до пяти лет. Такое же наказание грозит тем, кто привлекает к акциям протеста несовершеннолетних. Сейчас, по оценкам полиции, в трейлерах, блокирующих улицы Оттавы и пограничные переходы, вместе со взрослыми находится около сотни детей.
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Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил на пресс-конференции во вторник в Оттаве, что блокады “продиктованы идеологией свержения правительства”, и в них есть элементы, которые представляют серьезную угрозу безопасности. В этой связи сбор средств для протестующих уже приравняли к финансированию терроризма.

Ранее сообщалось о том, что у участников "Конвоя Свободы" была изъята партия оружия.

Теги: Канада, протест, конвой



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