СМИ: Из-за скандала с Валиевой на допинг протестировали Трусову и Щербакову

Из-за скандала с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой Международное агентство допинг-тестирования (ITA) провело проверку других российских фигуристок из сборной (по совпадению – они являются одноклубницами Валиевой и тоже тренируются у Этери Тутберидзе). Пробы Анны Щербаковой и Александры Трусовой оказались чистыми, передает "РБК Спорт" со ссылкой на источники в ФФККР и РУСАДА.

Также с декабря и до старта Олимпиады все три российские фигуристки тестировались минимум по три раза каждая всеми антидопинговыми агентствами.