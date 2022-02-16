В Челябинске выявили превышения по бензапирену и ксилолу в период НМУ

В Челябинске в январе в воздухе были выявлены превышения по содержанию этилбензола, ксилола, бензапирена, сольвента нафта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, замеры проводились на семи постах в Челябинске. В январе, в том числе в период НМУ, было исследовано 3 тыс. 819 проб, с превышением гигиенических нормативов регистрировалось в 2,17% по содержанию этилбензола, ксилола, бензапирена, сольвента нафта.

Напомним, в Челябинске в январе неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранялись в течение 21 дня. Было возбуждено 14 административных дел из-за превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.