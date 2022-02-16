Экс-гендиректор АНПЗ на фоне новых обвинений попросил политическое убежище в Италии

Управление СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение задержанному недавно в Италии по бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко. Речь идёт о том, что в 2018 г. перед увольнением директор якобы незаконно выписал себе премию в $10 млн за хорошую работу, сообщает "Ъ".

Защита Лисовиченко считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объёма претензий к экс-гендиректору в расчёте на его скорейшую экстрадицию в Россию. Сам бизнесмен, выступая в суде итальянского города Бари, попросил власти Италии предоставить ему политическое убежище.

Напомним, предпринимателя задержали 2 февраля в Италии. Он находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу для последнего в размере 35 млн руб.