Гинцбург анонсировал исследования "коктейля из антител" от COVID-19

Минздрав в ближайшее время выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител к нескольким штаммам COVID-19. Об этом заявил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, подан пакет документов для получения разрешения на клинические исследования новой вакцины на основе вирусоподобных частиц разных штаммов коронавируса, в том числе "дельты" и "омикрона".

В прошлом году глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление так называемых "антидотов" к коронавирусу – препаратов на основе антител – не станет альтернативой вакцинации. "Конкуренции тут нет, это два разных рукава для медицины", - пояснил министр.

Подобным препаратом от коронавируса ("коктейлем из антител") лечили бывшего американского президента Дональда Трампа. На тот момент препарат еще не прошел всех необходимых испытаний – его эффективность не была доказана.