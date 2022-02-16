16 Февраля 2022
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Общество В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители России назвали доход для достойной жизни на пенсии

Для достойной жизни на пенсии гражданам России нужно иметь доход в 55,5 тыс. руб. в месяц.

 В такую сумму граждане в среднем оценивают стоимость необходимых благ на заслуженном отдыхе, сказано в исследовании СберНПФ. При этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров сейчас составляет около 19 тыс. руб., а работающих — 14 тыс., сообщает Минтруд.

В целом доходы работающих пожилых россиян в ведомстве оценили в 66 тыс. руб. в месяц.

Тем временем, Росстат тестирует новую методику оценки качества жизни пенсионеров — индекс активного долголетия, который планируется рассчитывать ежегодно, начиная с 2023 года, сообщают "Известия".

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин сделал заявление, что пенсии у россиян некорректно индексируются в соответствии с темпами инфляции – существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции. Таким образом, по его подсчетам, правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб.

Теги: пенсия, пенсионеры



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