Изготовители детских пюре предупредили о возможном росте цен

Бизнес предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания.

Ранее с такой инициативой выступил Минпромторг. Как сообщают в ассоциации "Русбренд", на фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара, идентификация цифровыми знаками может вызвать значительный рост стоимости продукции.

Организация направило соответствующее письмо в Минэкономразвития. В нем отмечается, что стоимость продукции может вырасти на 10%. МЭР готовит оценку предложений Минпромторга, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания. Оно особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.