16 Февраля 2022
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Экономика В России
коллаж, детское питание (2021) | Фото: Накануне.RU

Изготовители детских пюре предупредили о возможном росте цен

Бизнес предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания.

Ранее с такой инициативой выступил Минпромторг. Как сообщают в ассоциации "Русбренд", на фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара, идентификация цифровыми знаками может вызвать значительный рост стоимости продукции.

Организация направило соответствующее письмо в Минэкономразвития. В нем отмечается, что стоимость продукции может вырасти на 10%. МЭР готовит оценку предложений Минпромторга, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания. Оно особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.

Теги: детское питание, маркировка



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.01.2022 08:06 Мск В России с февраля подорожает детское питание


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