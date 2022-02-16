16 Февраля 2022
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аэроэкспресс, Белорусский вокзал, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

СМИ: весной в Шереметьево к терминалам В и С пустят поезда

До терминалов В и С аэропорта Шереметьево в Москве уже предстоящей весной можно будет добраться на "Аэроэкспрессе".

Новая остановка появится в апреле-мае — в северном терминальном комплексе. Экспресс-поезда будут ходить с остановкой сначала в южном комплексе и далее, объезжая летное поле вокруг, останавливаться возле терминала B. 

До сих пор добраться на поезде до северного терминального комплекса было невозможно: пассажирам из южных терминалов приходилось ехать на шаттлах по подземному тоннелю под летным полем, "Известия".

Напомним, в конце 2021 года терминал "F" аэропорта Шереметьево в Москве закрылся на реконструкцию. Аэропорт объявил тендер на проведение работ 21 декабря, стоимость которых оценивается в 7,77 млрд руб.

Теги: Шереметьево, аэропорт, авиация



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