СМИ: весной в Шереметьево к терминалам В и С пустят поезда

До терминалов В и С аэропорта Шереметьево в Москве уже предстоящей весной можно будет добраться на "Аэроэкспрессе".

Новая остановка появится в апреле-мае — в северном терминальном комплексе. Экспресс-поезда будут ходить с остановкой сначала в южном комплексе и далее, объезжая летное поле вокруг, останавливаться возле терминала B.

До сих пор добраться на поезде до северного терминального комплекса было невозможно: пассажирам из южных терминалов приходилось ехать на шаттлах по подземному тоннелю под летным полем, "Известия".

Напомним, в конце 2021 года терминал "F" аэропорта Шереметьево в Москве закрылся на реконструкцию. Аэропорт объявил тендер на проведение работ 21 декабря, стоимость которых оценивается в 7,77 млрд руб.